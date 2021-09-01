С наступлением осени на контейнерных площадках для ТКО стали появляться опилы древесно-кустарниковой растительности. Саратовский регоператор АО «Ситиматик» напоминает, что данный вид отходов не относится к твердым коммунальным и не должен складироваться в предназначенные для обычного мусора контейнеры и бункеры.

Особое внимание регоператор уделяет контейнерным площадкам управляющих жилфондом организаций и муниципальным площадкам у многоквартирных домов. Не секрет, что некоторые УК и ТСЖ намеренно сбрасывают опиленные своими силами ветки на площадки для ТКО и в контейнеры, хотя по правилам благоустройства обязаны самостоятельно обеспечить их вывоз. Затраты на это предусмотрены в рамках содержания жилья. В отношении подобных компаний, которые будут подбрасывать опиленные ветки на площадки, регоператор готов инициировать разбирательства, вплоть до привлечения виновных к административной ответственности.

—Дважды в год, весной и осенью, начинается период благоустройства и на контейнерных площадках появляются древесные опилы. К сожалению, многие наши коллеги по коммунальной деятельности, управляющие многоквартирными домами, ищут способ сэкономить на их вывозе подбрасывая на контейнерные площадки. Замечу, что установить какое именно дерево опилили не составляет труда. На наш взгляд, это нарушений правил благоустройства и намеренное захламление площадок, с которым мы будем бороться, привлекая районные администрации и надзорные органы. В свою очередь, мы взяли на себя обязательства до конца года вывозить ветки с площадок частного сектора шести городов области. Перечень этих площадок ограничен и согласован каждой городской администрацией, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Отметим, что захламление площадок и контейнеров ветками осложняет складирование обычного мусора, а наличие крупных стволов в контейнерах может привести к поломке механизма уплотнения у мусоровоза.