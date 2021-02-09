Сотрудниками Регионального оператора АО «Управление отходами» в текущем году были подготовлены и разосланы более 2,5 тысячи досудебных претензий о взыскании задолженности с недобросовестных потребителей услуги по обращению с ТКО.

Общая сумма долга по заявленным требованиям составляет 21,3 миллиона рублей. Основные категории получателей – это собственники квартир, ранее не получавшие претензию и собственники частных домов в Ленинском районе Саратова, накопившие долг более 10 тыс. рублей.

— Регоператор продолжает системную работу со злостными неплательщиками. При небольших начислениях в месяц у граждан имеется значительная задолженность, накопленная годами. В этом месяце будут разосланы еще 2,5 тысячи досудебных претензий именно собственникам домов в Саратове. Если после получения досудебной претензии не последует никаких действий, следующим шагом будет получение судебного приказа и взыскивание долга принудительно. А к сумме долга дополнительно придется оплатить госпошлину и исполнительный сбор, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Регоператор создал максимально удобные способы оплаты услуги по обращению с ТКО. Для удобства жителей в платежных документах находится вся необходимая информация о способах оплаты. Оплатить без комиссии можно on-line в личном кабинете на сайте и на сайте. По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу с комиссией от одного процента в отделениях Сбербанка и иных коммерческих банков, и в отделениях Почты России.

По вопросам, оплаты, перерасчета и начислений, можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-02-27. Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону: +7-845-225-64-90.