Более четырех тысяч досудебных претензий в сентябре направил Региональный оператор должникам за услугу по обращению с ТКО из категории юридических лиц и предпринимателей. Половина из них направлена в адрес коммерческих предприятий на сумму 114 миллионов рублей.

Еще 1,5 тысячи претензий получили индивидуальные предприниматели с общей суммой долга 37,7 миллиона рублей. Самой объемной по долгам, но малочисленной группой стали управляющие организации — 668 претензий на сумму более 221 миллиона рублей.

— Все должники уведомлены о том, что они злостно нарушают свои обязательства по своевременной и полной оплате потребленной услуги и в кратчайшее время им необходимо погасить долги. Мы ведем активную судебно-претензионную работу, поэтому вся просроченная задолженность будет взыскана в судебном порядке с отнесением всех судебных расходов на счет должников. Хочу призвать предпринимателей оплатить долги и не вводить себя в дополнительные расходы, – рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Направление досудебной претензии является необходимым шагом перед направлением заявления в отношении должника в суд. В настоящее время Регоператором поданы иски о взыскании задолженности на сумму более 100 миллионов руб.

Региональный оператор напоминает, что в случае возникновения вопросов о порядке начислений, доставке платежных документов, внесении изменений в договор можно обратиться в контакт-центр по тел. +7-845-225-64-90 или обратиться лично в офис Регоператора.