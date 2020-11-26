В ноябре текущего года более семи тысяч досудебных претензий о взыскании задолженности были подготовлены и разосланы недобросовестным потребителям услуги по обращению с ТКО. Общая сумма долга по заявленным требованиям составляет почти 95 миллионов рублей. Основная категория получателей – это собственники квартир и домов, накопившие долг от 10 до 20 тысяч рублей.

— Регоператор проводит системную работу со злостными должниками. По данной категории каждую неделю направляется порядка двух тысяч досудебных претензий. Самый крупный должник в этом месяце – собственник квартиры в Кировском районе Саратова, его задолженность составляет практически 20 тысяч рублей. Аналогичные суммы должны собственники двух жилых домов в Энгельсе. Если от получивших досудебные претензии лиц не последует действий, чтобы погасить долг, документы будут переданы в суд на получение судебного приказа, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, решение по судебному приказу выносится в короткие сроки и принимается без вызова сторон для объяснений. В этом случае к сумме долга дополнительно придется оплатить госпошлину и исполнительный сбор, которые нередко превышает размер основной задолженности.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.