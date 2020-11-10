За октябрь текущего года Региональный оператор направил 679 досудебных претензий о взыскании задолженности.

Основные получатели – это представители малого бизнеса Саратовской области, накопившие долг от нескольких до сотен тысяч рублей. Общий долг по заявленным требованиям составляет более 14 миллион рублей.

— Ряд недобросовестных предпринимателей продолжает копить долги за услугу по обращению с ТКО. Самые крупные должники по данной категории выявлены в Балаковском районе ИП Закваскин с суммой задолженности 282,5 тысячи рублей и ИП Шингальс – 277,7 тысячи рублей. На третьем месте предпринимательница из Алгайского района ИП Мажитова. Она задолжала за предоставленную коммунальную услугу более 216 тысяч рублей. Мы используем все предусмотренные законом средства для взыскания задолженности. Если получившие претензии бизнесмены не погасят долги в ближайшее время, все материалы будут направлены в суд для принудительного взыскания, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, первым шагом в работе с недобросовестными потребителями идет рассылка досудебных претензий, если не последовало никаких действий, Региональный оператор передает документы в суд, получает исполнительные листы и взыскивает долг принудительно. К сумме долга в этом случае дополнительно неплательщику придется оплатить госпошлину и исполнительный сбор.

Для урегулирования задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.