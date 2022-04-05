Саратовский филиал АО «Ситиматик» с начала года направил в арбитражный суд заявления в отношении 56 управляющих организаций Саратовской области, которые своевременно и в полном объеме не оплачивают услугу по обращению с ТКО. Общая сумма задолженности, которую накопили эти управляющие организации, составляет 6,8 млн рублей.

«На 1 апреля общая сумма долгов управляющих организаций области составила 248 млн рублей, из них 208 млн рублей — просроченная. Поэтому судебно-претензионная работа с этой категорией неплательщиков становится только интенсивнее. Часть из потребителей еще на этапе досудебных претензии оплачивает задолженность или оформляет рассрочку. В отношении тех, кто продолжает собирать деньги с населения и при этом не оплачивает услугу регоператора, передаются документы в суд. Им мы предъявляем и пени, и судебные издержки, которые иногда доходят до сотен тысяч рублей. При этом всегда прорабатывается возможность привлечения к уголовной ответственности руководителей таких недобросовестных управляющих организаций», — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, жители индивидуальных домов изначально оплачивают услугу по обращению с ТКО напрямую региональному оператору, жители многоквартирных домов могут перейти на прямые расчеты по решению общего собрания жильцов. Для этого оформляется протокол собрания и вместе с информацией о собственниках квартир передается регоператору. В соответствии с Жилищным кодексом РФ перевод на прямые расчеты может быть сделан по инициативе ресурсоснабжающей организации в связи с наличием подтвержденной задолженности свыше двух месяцев.

С полным перечнем управляющих организаций, накопивших задолженность перед Саратовским филиалом АО «Ситиматик» за услугу по обращению с ТКО, можно ознакомиться по ссылке https://64.citymatic.ru/dolgi-uk-tszh-zhsk.html.