В последнее время усилилась справедливая критика состояния контейнерных площадок на территории Саратовской области. Саратовский регоператор АО «Ситиматик» не является собственником площадок и не осуществляет их содержание в силу закона, однако в полной мере поддерживает требования по усилению контроля за их состоянием. Поэтому регоператор подготовит и направит в адрес муниципалитетов реестр мест накопления, требующих приведения в нормативное состояние.

В соответствии с реестрами мест накопления ТКО владельцами площадок являются муниципалитеты и управляющие организации. Контейнерные площадки – важная часть инфраструктуры вывоза коммунальных отходов. Регоператор неоднократно обращал внимание собственников на необходимость неукоснительного соблюдения санитарных норм и правил, а также требований к содержанию самих контейнерных площадок. Эти требования установлены действующим федеральным законодательством.

Два года назад компания по собственной инициативе изготовила таблички для размещения на площадках, соответствующих действующим нормам. К сожалению, их количество оказалось откровенно мизерным, то есть у площадок просто отсутствуют ограждения, на которых возможно разместить табличку. Сейчас ситуация постепенно улучшается, появляются новые современные площадки. В то же время остается множество запущенных мест накопления ТКО. Именно места, так как площадки может и не быть, только контейнер на относительно ровной земляной поверхности.

В настоящее время регоператор по собственной инициативе готовит реестр тех мест накопления, в которых имеется очевидная нехватка контейнеров для последующего направления в районные администрации как в органы, уполномоченные на ведение и изменение реестра. Также готовятся рекомендации по организации мест накопления крупногабаритных отходов, с целью недопущения их складирования вне специальных отсеков площадок или бункеров.