Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» и подрядной организации по расчетам с потребителями до конца текущего года подадут около 30 тыс. заявлений о выдаче судебных приказов в отношении физлиц – должников за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В первом полугодии таких приказов было получено свыше 17 тыс. заявлений на общую сумму 80 млн рублей.

—Система взыскания долгов посредством судебных приказов и их списания с банковских карт – один из самых быстрых и эффективных методов работы с должниками из числа собственников квартир и домов. Лидером по вынесенным судебным приказам на сегодня Саратов, где за последние месяцы с карт и счетов должников сняли около 13 млн рублей. Активно идет процесс В Энгельсском, Марксовском, Краснокутском и ряде других районов области, — отметил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Должников, которые и после вынесения решения суда не торопятся оплатить долги, ждет визит судебных приставов. В счет погашения долга судебные приставы могут изъять автотранспортное средство, наложить арест на иное имущество должника, а также ограничить выезд за границу. Сам факт принудительного списания заносится в кредитную историю физлица, что в дальнейшем влияет на принятие решения о выдаче кредитов.

Во избежание негативных последствий Саратовский регоператор АО «Ситиматик» рекомендует не игнорировать извещения о задолженности и досудебные претензии. Для оплаты услуги в платежных документах находится вся необходимая информация. Внести средства на лицевой счет без комиссии можно on-line на сайте https://саррц.рф/ и на сайте https://платежцентр.рф/ . По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу с комиссией от 1% в отделениях Сбербанка, Почты России и иных коммерческих банков.

Получить дополнительную консультацию по вопросам оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО можно в call-центре «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27.