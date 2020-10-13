Сотрудники Регионального оператора Саратовской области составили список самых недисциплинированных управляющих организаций, которые пренебрегают обязанностью платить за услугу по обращению с ТКО. При формировании списка были проанализированы показатели по 184 УК, 401 ЖСК и 386 ТСЖ, учтены данные о сумме задолженности на 1 октября 2020 года и история соблюдения сроков оплаты текущих начислений.

Худшие среди управляющих компаний стали Саратова стали: ООО «УК «Фри дом-комфорт», ООО «Прогресс», ООО «УК «Мегаполис-октябрьский», среди жилищных кооперативов — ЖСК «Светлана», ЖСК «Геофизик-2», ЖСК «Жемчужина», среди товариществ собственников жилья — ТСН «Химик», ТСЖ «Крона», ТСЖ «Строительные и дорожные машины».

— В отношении каждой из этого списка управляющей организации уже идут судебные разбирательства. Их совокупный долг приближается к 30 миллионам рублей. При этом мы и наши подрядчики в полном объеме выполняем свои обязательства по бесперебойному оказанию услуги. На сегодняшний день суд уже подтвердил законность требований по одной трети этой суммы, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, одной из форм влияния на управляющие организации является переход населения на прямые договоры с поставщиками услуг, в том числе с Региональным оператором. Благодаря прямым договорам посредники в сборе платежей с населения за ЖКУ в лице управляющих организаций исключаются из системы. Преимуществом такой системы расчетов является гарантированность поступления оплаты в полном объеме и в установленные сроки.

С полным перечнем управляющих организаций, у которых имеются долги за услугу по обращению с ТКО, можно ознакомиться по ссылке.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90 или в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-07-17.