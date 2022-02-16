Сотрудники регионального оператора составили топ-5 управляющих компаний областного центра по темпам роста задолженности за услугу по обращению с ТКО в этом году. Была оценена работа 985 организаций с учётом суммы задолженности на 1 февраля 2022 года и истории погашения платежей.

Худшую пятерку сформировали управляющие организации: группа компаний «Фри дом», ООО «МКД» — Кировский район, ООО «УК «Стабильность» — Ленинский район, ООО «УК «Ритм» — Октябрьский район, ООО «УО «Перспектива» также Ленинского района.

«Совокупный наращенный долг первой пятерки УК-антилидеров всего за 1 месяц текущего года составляет более 1,3 млн рублей. И половину этого долга накопила группа компаний «Фри дом». Суды с ней не прекращаются в течение нескольких лет. Все решения положительны, но компания упорно затягивает процесс оплаты потереблённой коммунальной услуги. А это один из показателей недобросовестности управляющих компаний. Мы призываем жителей многоквартирных домов следить за периодичностью перечисления платежей или переходить на прямые расчеты с регоператором», — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам необходимостью оплачивать дополнительно пени и судебные издержки. В отношении недобросовестных УК готовятся иски о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, а в отношении нерадивых управленцев направляются судебные иски и проводятся проверки надзорных органов.

Жителям необходимо следить за долгами управляющей организации, а также внимательно изучать публикуемую в рамках действующего законодательства финансовую отчётность. Ознакомиться с долгами УК можно по ссылке https://64.citymatic.ru/dolgi-uk-tszh-zhsk.html.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90.