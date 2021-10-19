Сотрудники Регионального оператора Саратовской области составили топ-5 худших управляющих организаций Саратова, которые своевременно не оплачивают услугу по обращению с ТКО. Была оценена работа 980 организаций с учётом суммы задолженности на 1 октября 2021 года и истории внесения платежей с начала работы регионального оператора.

На сегодняшний день худшую в платежной дисциплине пятерку составили управляющие организации: ООО «УК Сфера» — Фрунзенский район, ООО «Прогресс» — Ленинский район, ООО «УК «МЕГАПОЛИС-ОКТЯБРЬСКИЙ» и ООО «ЦКО «РЕСУРС» — Октябрьский район Саратова.

— Совокупный долг первой пятерки УК-антилидеров составляет более 41 млн рублей. По сравнению с началом года состав пятерки изменился, и совокупный долг уменьшился на 3 млн рублей благодаря активной претензионной работе. В отношении же недобросовестных с нашей точки зрения управленцев мы продолжим инициировать проверки надзорных органов, направлять иски в суды. Напоминаю, уже на следующей неделе начнется выпуск квитанций с начисленными пенями. Мы призываем жителей следить за долгами своих управляющих организаций и не копить лишнюю задолженность, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, Саратовский регоператор начал начисление пени собственникам жилых помещений за несвоевременную оплату услуги по обращению с ТКО. Те жители, которые не оплатили долг, в ближайшем платежном документе увидят строку с пени за весь период задолженности, которая также подлежит обязательной оплате.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90.