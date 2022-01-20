Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» в усиленном режиме контролируют вывоз ТКО с контейнерных площадок, заблокированных снегом. По состоянию на вечер 19 января недоступными к проезду и вывозу в Саратове оставались 27 площадок. Повышение температуры воздуха привело к разрыхлению снега на внутриквартальных проездах, что дополнительно осложнило доступность для спецтехники, которая увязает в снегу. В настоящий момент на маршрутах задействовано более 400 единиц техники.

«Сотрудникам мусоровывозящих компаний приходится сталкиваться с некачественной расчисткой прилегающей к площадке территории, снежными буртами, вмерзанием контейнеров, припаркованными автомобилями. Всё это прямо влияет и на сам вывоз, и на графики работы. Информация по каждой проблемной площадке передается в администрацию для проработки обеспечения доступа. Больше всего сложностей с проездом мы наблюдаем в Заводском районе Саратова, оттуда поступает и больше всего обращений. Техника направляется сразу после расчистки проезда, и мы видим тесную работу обслуживающего район МУПа с администрацией. Работа по вывозу будет стабилизирована в ближайшее время, что показывает регулярный вывоз с тех площадок, что были заблокированы ранее, но качественно расчищены», — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что по вопросам работы мусоровывозящих компаний жители могут обратиться в контакт-центр регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.