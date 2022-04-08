Накануне, 7 апреля, в Волжском районе Саратова прошла установка контейнеров для раздельного сбора мусора в рамках нацпроекта «Экология». На мероприятии побывал корреспондент интернет-издания «Новости Саратова».

Специальные контейнеры размещались на мусорной площадке по Актюбинской, 1. Для удобства жителей на каждом контейнере размещена информация о типе отходов, для которых они предназначены. По словам представителя Регоператора, желтые предназначены для «сухих» отходов, а темно-серые для «смешанных».

На мероприятии начальник отдела по работе с операторами ТКО Денис Ефимов рассказал о дальнейших планах. По его словам, до конца апреля 2,5 тысяч контейнеров установят в четырех районах: Кировском, Волжском, Фрунзенском и Октябрьском.

— Раздельный сбор мусора начинается дома. Пока жители не начнут активно проводить данную работу, система эффективно не заработает. Сейчас мы делаем только первые шаги в этой сфере. Перед нами стоит задача воспитать целое поколение людей, готовых заниматься рассортировкой отходов, — заключил представитель Регоператора.

Напомним, нацпроект разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.