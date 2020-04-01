Специалисты Регионального оператора Саратовской области фиксируют ожидаемое увеличение объема мусора на контейнерных площадках общего пользования на 21–23%. Нерабочие дни в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией позволили жителям заняться весенней уборкой в домах, активным приготовлением пищи и избавлением от ненужных вещей.

По данным объективного учета на объектах АО «Управление отходами» в Энгельсе и Балакове рост среднесуточных поступлений ТКО в массе составил 18,3% от показателей предыдущей недели и увеличился с 907,4 до 1 110,6 тонны.

— В связи с увеличением мусорообразования, сегодня на треть увеличится количество рейсов мусоровывозящих компаний. Мы внесли корректировки в логистику вывоза на нерабочей неделе. Внимательно изучаем данные об объемах накопления на площадках в густонаселенных микрорайонах. Все это позволяет оперативно реагировать на потенциальное перенакопление. Вывоз ТКО находится под контролем специалистов Регоператора и мусоровывозящих компаний. Возникают сложности из-за перекрытия проездов легковым транспортом, но они оперативно решаются совместно с управляющими организациями. Просим жителей: #оставайтесьдома . Это вынужденная необходимость, которая позволит сохранить здоровье наших родных и близких, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

По вопросам о работе системы обращения с ТКО, оказанию услуг мусоровывозящими компаниями, заключению договоров с юридическими лицами, можно обратиться в контакт-центр Регионального оператора по телефону: 8-800-222-64-90. Звонок по данному номеру является бесплатным. По вопросам начислений для физических лиц действует горячая линия «Городского расчетного центра» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Также на сайте саррц.рф можно заказать обратный звонок или написать в чат оператору.

В период нерабочих дней #мыработаемдлявас на всех объектах коммунальной инфраструктуры и надеемся на вашу ответственность.