Саратовский регоператор АО «Ситиматик» и подрядные мусоровывозящие организации продолжают замену контейнерных мощностей в областном центре региона. В мае текущего года на улицах Саратова было установлено 214 новых контейнеров различного объема на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Новые баки размещены в Заводском, Ленинском, Волжском и Кировском районах Саратова.

— Мы продолжаем работу по улучшению инфраструктуры сбора твердых коммунальных отходов. Совместно с подрядчиками мы устанавливаем контейнеры на новых площадках, меняем сломанные емкости. При этом мы уделяем особое внимание типу контейнеров. Так, на площадках, где мы регулярно сталкивались с несоответствующим нормам покрытием или с вандализмом, ведется установка «вандалоустойчивых» металлических баков, внешне похожих на пластиковые аналоги. Работа по обновлению продолжается, и мы призываем управляющие организации и муниципалитеты также усилить работу в данном направлении. Наша общая цель – чистота и удовлетворенность жителей коммунальной услугой, – рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Отметим, что в Саратове по инициативе администрации ведется работа по переносу площадок на дворовые территории, а также возведение новых контейнерных площадок. Вопрос согласования мест накопления и ведение соответствующего реестра находится в ведении органов местного самоуправления. Поэтому при необходимости создания новой площадки или переноса действующей площадки горожанам необходимо обратиться в администрацию Саратова.

По вопросу работы мусоровывозящих компаний жители области могут позвонить в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: +7-845-225-64-90.