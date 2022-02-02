Саратовский филиал АО «Ситиматик» напоминает жителям о необходимости внимательно относиться к начислениям за коммунальные услуги в платежных документах от управляющих организаций.

Каждый год с начала работы регоператора в Зоне деятельности 1, которая включает Саратов, Энгельс и Балаково, происходит снижение тарифа на услугу по обращению с ТКО. Управляющие организации, которые самостоятельно производят начисления для жителей, обязаны использовать для этого актуальный тариф. С 1 января 2022 года в городах с населением свыше 100 тысяч человек Зоны деятельности 1 регоператора тариф составляет 478,98 рубля за 1 кв. метр или 3,19 рубля за 1 кв. метр для жителей многоквартирных домов. Плата за 1 человека для собственников индивидуальных жилых домов составляет 119,75 рубля. Плата для жителей населенных пунктов Зоны деятельности 2 регоператора не изменилась.

— Ежегодно мы сталкиваемся с обращениями от жителей по вопросу корректности начислений в платежках от УК. И ежегодно выявляем тех, кто в расчетах применяет прошлогодний, более высокий тариф. По таким случаям мы передаем всю информацию в ГЖИ и прокуратуру для принятия мер реагирования и перерасчета со стороны забывчивых или недобросовестных управленцев. Поэтому просим жителей внимательно изучать начисления и незамедлительно сообщать о фактах неверного применения тарифа как нам, так и напрямую в надзорные органы, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.