Саратовский филиал АО «Ситиматик», выполняющий функцию регионального оператора по обращению с ТКО в регионе, объявляет о старте конкурса детских рисунков «Раздельный сбор отходов глазами детей». К творческому состязанию приглашаются юные жители Саратова и Энгельса дошкольного, а также младшего и среднего школьного возраста — от 4 до 14 лет.

По условиям конкурса, каждый участник может представить на оценку жюри только одну работу в горизонтальном формате А3 или А4. Работы должны быть выполнены ребенком самостоятельно с использованием любой техники и средств для рисования (цветные карандаши, краски, восковые мелки и др.), быть оригинальными, без использования популярных образов и заимствований.

Фотографии или сканы рисунков в формате JPG или JPEG в хорошем качестве с указанием ФИО, возраста участника, города и кратким описанием идеи автора необходимо направить до 1 мая включительно на эл. адрес: pr64@citymatic.ru. Затем работу нужно опубликовать в социальных сетях по выбору («ВКонтакте», Instagram) используя фото- или видео- средства, отметив аккаунты @regoperator, @citymaticgroup и используя уникальные хештеги конкурса: #64рсоглазамидетей, #64конкурсрисункарсо, #64citymatic.

В состав конкурсного жюри войдут представители регионального оператора, общественных экологических организаций и движений. Они оценят выразительность работы, раскрытие идеи, оригинальность замысла, оформления и т.д. По итогам творческого состязания будут выбраны по три победителя в каждой возрастной группе: 4–6 лет, 7–9 лет,10–14 лет. При подсчете результатов также будут учитываться статистические данные по максимальному количеству просмотров и лайков рисунка в соцсетях.

После подведения итогов все конкурсанты получат электронные сертификаты участников, а финалисты — дипломы и ценные подарки. Лучшие работы будут использованы для оформления пункта приёма вторсырья «Вторматик» в Энгельсе.

«Для нас очень важно, чтобы у подрастающего поколения сложились правильные ценности бережного отношения к окружающему миру. Такие конкурсы, на наш взгляд, помогают повысить экологическую активность населения и привлекают внимание к вопросам раздельного сбора отходов», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, Саратовский филиал АО «Ситиматик» с 2015 года реализует долгосрочную просветительскую программу в сфере обращения с отходами, а также является партнером многих экологических мероприятий в регионе, обращая внимание на значимость и необходимость экологического воспитания. Программа неоднократно становилась лауреатом общероссийских и межрегиональных премий и наград.