Специалисты Саратовского филиала АО «Ситиматик» держат на особом контроле ситуацию с проездами к контейнерным площадкам. Снегопады и повышение температуры воздуха привели к блокированию проезда к некоторым местам накопления. В то же время практически отсутствуют проблемы с проездом при своевременной уборке дорог до твердого основания и посыпании подъемов антигололедными смесями. По состоянию на утро 1 февраля сложности с проездом были зафиксированы на 43 контейнерных площадках и ещё 6 были заблокированы автовладельцами.

— Сложные метеоусловия, которые ожидаются в течение всей текущей недели, не дадут расслабиться коммунальным службам. Мы в режиме «онлайн» обмениваемся информацией с муниципальными администрациями, формируем графики зачисток недоступных площадок. Потепление привело к образованию колейности на тех дорогах, где управляющие организации так и не обеспечили расчистку до асфальта на придомовой территории. И если легковые машины ещё проезжают, то спецтехника уже не может войти в эту колею и застревает в рыхлом снеге. Дороги, кажущиеся на первый взгляд проездными, на деле оказываются недоступными для мусоровозов, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Регоператор в очередной раз напоминает автовладельцам о недопустимости парковки возле контейнерных площадок и на путях проезда к ним. Вся информации о нарушении с фотофиксацией передается надзорным органам для привлечения нарушителей к административной ответственности. По вопросам работы мусоровывозящих организаций жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.