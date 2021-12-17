Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» определили, на каких улицах и в каких многоквартирных домах Саратова, оплачивающих услугу на основании прямых договоров, проживает больше всего должников за услугу по обращению с ТКО.

Так, на улице Тархова задолженность перед регоператором имеет 945 собственников квартир, а 71 из них с долгом в размере 220 тысяч рублей живет в доме 27Б. Вторым стал проспект Энтузиастов: 709 должников, из них 68 собственников с долгом в 124 тысячи рублей живет в доме № 50. Далее идут улица Мичурина, проспект 50 лет Октября и улица Лисина. При этом дом № 11 по улице Лисина стал лидером по сумме задолженности: 154 собственника накопили 357 тысяч рублей долга.

«В ходе мониторинга и подготовки досудебных и судебных претензий мы анализируем большой пласт информации о должниках и владеем информацией по каждому дому. Жители всего 5 домов-лидеров из рейтинга накопили задолженность в размере 1 миллиона рублей. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, на собственников данных квартир будут поданы заявления по взысканию через судебные приказы, включая пени и судебные издержки. Это же коснется и должников из других домов на данных улицах», — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что жители домов, в которых начисления за вывоз мусора производят управляющие организации, могут узнать сформировавшуюся и просроченную задолженность перед регоператором на специальной странице.

Уточнить порядок погашения задолженности помогут операторы контакт-центра Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.