Саратовский регоператор АО «Ситиматик» сообщает, что осталось несколько дней до начала формирования октябрьских платежных документов за услугу по обращению с твердыми коммунальными расходами. В них впервые будут отражены пени за несвоевременную оплату коммунальной услуги. Квитанции начнут поступать уже 25 октября.

АО «Ситиматик» приняло решение о начале начисления пени в рамках масштабной кампании по взысканию просроченной задолженности. Она ведется в отношении потребителей, игнорирующих обязанность своевременно оплачивать услугу по обращению с ТКО. Собственники жилых помещений, не погасившие задолженность, в ближайшем платежном документе увидят строку с пени за весь период задолженности. По предварительным расчетам специалистов, общая сумма пени превысит 60 млн рублей и коснется более 100 тыс. потребителей.

—Региональный оператор работает уже больше трех лет. Все это время мы вели разъяснительную работу, что обращение с твердыми коммунальными отходами – это такая же коммунальная услуга, как и водоснабжение, поэтому также подлежит обязательной оплате. Сейчас, когда долги стали реальным препятствием в развитии отрасли, внедрении раздельного сбора отходов и закупке новой спецтехники, мы вынуждены переходить к принудительному взысканию задолженности. Те потребители, кто в ближайшие несколько дней не оплатят долги, а они отражаются ежемесячно в каждой квитанции, октябрьскую платежку получат уже с начисленными пенями, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В соответствии с законодательством пени также подлежат обязательной оплате, как и основной долг. При взыскании задолженности через суд помимо них к оплате будут предъявлены судебные расходы. При этом если задолженность за коммунальную услугу касается жилого помещения с несколькими собственниками, то судебные расходы и пошлины затронут каждого из них в полном объеме. Все принудительные меры взыскания предусмотрены законодательством, поэтому регоператор настоятельно рекомендует своевременно оплачивать коммунальную услугу.