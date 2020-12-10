Региональный оператор подготовил и в декабре направил в мировые суды почти 650 заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО. Общий долг по заявленным требованиям составляет почти 3,4 миллиона рублей.

Основные ответчики в поданных заявлениях – это собственники квартир и домов, проживающие в Саратове. Всем им были ранее направлены досудебные претензии, однако задолженности погашены не были и обращений к специалистам для их урегулирования не последовало. Просроченная задолженность некоторых жителей превышает 30 тысяч рублей.

-Переданная в суд партия заявлений – не последняя в этом году. На выходе еще не менее тысячи. По всем ним задолженность будет взыскана принудительно. Суд принимает решение без вызова сторон для дачи объяснений, а к сумме долга прибавляется госпошлина и исполнительный сбор. По решению суда обычно деньги списываются с банковских счетов или карточек, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Регоператор создал максимально удобные возможности для оплаты услуги по обращению с ТКО. Для этого в платежных документах находится вся необходимая информация о способах оплаты. Внести средства без комиссии можно on-line в личном кабинете на сайте и на сайте. По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу с комиссией от 1% в отделениях Сбербанка и иных коммерческих банков и в отделениях Почты России.

По вопросам оплаты, перерасчета и начислений, можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-07-17. По иным вопросам, касающимся качества и порядка оказания услуги по обращению с ТКО, можно обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.