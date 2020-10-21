В связи с негативной эпидемиологической обстановкой специалисты Регионального оператора Саратовской области переходят на дистанционное обслуживание абонентов. С 22 октября приостанавливается прием потребителей в офисе Регоператора, при этом работа по заключению договоров, контакт-центра и иных служб продолжится.

— Региональный оператор продолжает работу с потребителями в дистанционном режиме и дает все необходимые консультации об услуге по обращению с ТКО. Жителей и представителей бизнеса просим пользоваться дистанционными способами передачи данных и оплаты услуг, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

В распоряжении потребителей есть два способа дистанционной оплаты квитанций без комиссии: в личном кабинете на сайте «Городского расчетного центра» и на сайте без входа в личный кабинет.

Уточняющие вопросы о порядке оплаты жители районов области могут задать на сайте «Городского расчетного центра», через специальную online-приемную. Направить обращения и необходимые документы, решить вопросы, связанные с корректировкой количества проживающих и суммы начисления можно по электронной почте tko@sarrc.ru.

Кроме того, услуги Регионального оператора можно оплатить, не выходя из дома, с помощью мобильного приложения «Сбербанк. Онлайн». Также для обеспечения регулярной и своевременной оплаты счетов воспользуйтесь системой автоматического платежа за коммунальные услуги, которую предлагает большинство крупных баков.

Представители юридических лиц и предпринимательского сообщества из районов области могут воспользоваться отправкой документов и получением договоров через МФЦ. Подать заявку на заключение договора можно также через сеть Интернет на сайте. Это актуально для вновь заявившихся предпринимателей и для предпринимателей зоны деятельности 2. Для этого необходимо скачать с сайта заявление и следовать инструкции. Все счета и необходимые документы юридические лица получат по электронной почте и через «Почту России».

На все вопросы, касающиеся работы системы обращения с ТКО также ответят сотрудники контакт-центра Регионального оператора по телефону: +7-845-225-64-90. По вопросам начислений для населения действует горячая линия «Городского расчетного центра» по телефону: +7-845-239-02-27.