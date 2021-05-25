Саратовский регоператор АО «Ситиматик» и АНО «Сфера» подписали соглашение, позволяющее упорядочить процесс перехода на прямые расчеты за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами жителей многоквартирных домов, находящихся под управлением этой управляющей организации. В соответствии с соглашением регоператор приступает к предоставлению коммунальной услуги по обращению с ТКО непосредственно собственникам помещений многоквартирных домов с 1 июня 2021 года.

Напомним, 6 апреля вступило в законную силу решение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 апреля 2021 года по делу № А57-21161/2020, в соответствии с которым аннулирована лицензия АНО «Сфера» на управление жилыми домами. Во исполнение решения суда Саратовский регоператор предпринял необходимые действия по переходу на прямое оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО жителям домов, оставшихся без управления, и начислил плату с 7 апреля включительно. В то же время АНО «Сфера» продолжила деятельность по управлению жилыми домами на основании статьи 200 Жилищного кодекса РФ и выставила плату гражданам за обращение с ТКО за апрель в полном объеме, что вызвало недопонимание и многочисленные обращения жителей.

С целью урегулирования ситуации, снижения социальной напряженности и руководствуясь интересами жителей, массово оплативших в апреле услугу по обращению с ТКО в АНО «Сфера», Саратовский регоператор АО «Ситиматик» принял решение отложить переход на непосредственное оказание коммунальной услуги Регоператором до 1 июня 2021 года. Регоператор аннулирует выполненные начисления за апрель и проведет перерасчет платы. Информация о произведенных корректировках будет отображена в «нулевых» платежных документах, которые жители получат в мае. В них не будет начислена плата за услугу, однако будет отражена информация о балансе лицевого счета потребителя и разъяснен порядок возможных дальнейших действий.

Для жителей многоквартирных домов АНО «Сфера» предлагается два варианта. Первый — потребители, оплатившие услугу по обращению с ТКО за апрель 2021 года по квитанциям в адрес Саратовского регоператора могут обратиться с заявлением на возврат излишне уплаченных средств. Второй — поступившие от потребителя средства регоператор учтет на лицевых счетах в составе платы за услугу по обращению с ТКО за июнь 2021 года, что также будет отражено в платежных документах. В случае, если потребитель не обратился за возвратом излишне уплаченных средств, они не потеряются и будут зачислены на лицевой счет потребителя, открытый регоператором.

Обращаем внимание жителей многоквартирных домов, находящихся под управлением АНО «Сфера», что с 1 июня 2021 года услуга по обращению с ТКО будет оказывается Саратовским регоператором напрямую и подлежать оплате только в адрес Регоператора. Соответствующая информация размещена в платежных документах за май, выставленных АНО «Сфера» потребителям. Стороны предприняли максимум усилий с целью урегулирования ситуации в интересах жителей.

По всем возникающим вопросам, связанным с порядком действий в переходный период, потребители могут обратиться в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по тел. +7-845-225-64-90, по вопросам актуального состояния лицевого счета и произведенных корректировках – на горячую линию «СарРЦ» по тел. +7-845-239-02-27.