Более 23 тысяч бутылок из-под шампанского поступило на энгельсский МПК в первые новогодние дни, сообщает пресс-служба регоператора.

В праздничные дни энгельсский Экотехнопарк работает в штатном режиме, обрабатывая весь поступающий объем коммунальных отходов. В период с 1 по 3 января из общего потока ТКО отобрано более 23 тысяч стеклянных бутылок из-под шампанского.

— Стеклу не свойственно биологическое разложение. Обычной бутылки из-под шампанского для разложения потребуется не менее тысячи лет. Но стеклобой полностью перерабатываемый материал и мы его отбираем на наших производственных объектах в Энгельсском и Балаковском районах. Так что в зоне работы Регоператора такой вид загрязнения экосистемы сведен к минимуму», — отмечает заместитель директора по производству саратовского филиала АО «Управление отходами» Игорь Кузин.

Отбор вторсырья на энгельсском и балаковском МПК производится автоматами оптической сортировки, которые обеспечивают практически стопроцентное извлечение 18 полезных фракций из общего потока коммунальных отходов. Сортировка отходов сокращает нагрузку на межмуниципальные карты полигонов и обеспечивает повышение экологической безопасности окружающей среды в Саратовской области.