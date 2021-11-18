С 1 декабря 2021 года собственники жилых помещений 35 домов под управлением 12 организаций будут переведены на прямые договоры с Саратовским регоператором АО «Ситиматик». Основанием для перевода стало наличие подтвержденной просроченной задолженности за период свыше 2 месяцев.

Платежные документы от регоператора получат жители домов управляемые ЖСК «Символ», ЖСК — 6; ООО «УК Береж», ООО «УК «Летка», ООО «Управляющая компания Соколовогорская ЖЭК», ООО «Чистота и порядок», ТСЖ «Горпарк», ТСЖ «Дом», ТСЖ «Енисей-2», ТСЖ «Союз», ТСЖ-41 и ТСН «Навашина 40». Помимо перевода на прямые договоры, регоператор направил в отношении образовавших задолженность управляющих организаций заявления в Государственную жилищную инспекцию и Прокуратуру.

— В рамках нашей кампании по работе с должниками мы выявляем те управляющие компании и ТСЖ, которые злостно нарушают платежную дисциплину, при этом активно собирая деньги с жителей домов. Действующее законодательство позволяет в определенных случаях отказаться от таких «посредников» и перевести жителей на прямые договоры. Это позволяет собственникам лучше контролировать начисления и платежи, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, если жильцы многоквартирного дома хотят самостоятельно перейти на прямые расчеты за услугу по обращению с ТКО, им необходимо провести общее собрание и оформить решение соответствующим протоколом. После этого управляющая организация должна будет передать сведения о плательщиках регоператору. Расчет услуги напрямую производится с даты, указанной в протоколе общего собрания собственников жилых помещений.

Дополнительную информацию о порядке перехода на прямые расчеты жители могут получить в контакт-центре Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.