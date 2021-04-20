Региональный оператор по обращению с ТКО в Саратовской области «Управление отходами» поменял свое название. Сообщает пресс-служба предприятия.

Вместо Филиала АО «Управление отходами» в Саратове – Саратовский филиал АО «Ситиматик». Вместо регионального оператора Саратовской области — филиала АО «Управление отходами» — Саратовский регоператор АО «Ситиматик».

Смена названия подчеркивает смену стратегии развития компании и новый подход к оказанию коммунальной услуги – единый качественный уровень сервиса в крупных городах и малых населенных пунктах, внедрение цифровых технологий и клиентоориентированность. Кроме того, компания намерена развивать новые направления бизнеса, в том числе переработку отходов.

— Сфера обращения с отходами, несмотря на очевидные трудности становления этой отрасли в России, является одной из наиболее перспективных в новой экономике и будет драйвером ее роста в ближайшие десять лет. Мы планируем активно развивать деятельность компании и всемерно способствовать реализации целей национального проекта «Экология», — считает генеральный директор АО «Ситиматик» Алексей Колдунов.

Изменения касаются не только названия головной компании, ее филиалов и дочерних зависимых обществ. В течение месяца изменится расчетный счет Саратовского регоператора. О сроках изменения будет сообщено дополнительно, в том числе на платежных документах. Остальные реквизиты, включая ИНН, ОГРН, остаются прежними.

В адрес потребителей из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ближайшее время будут направлены официальные уведомления, а также внесены изменения в действующие договоры посредством дополнительных соглашений. Физические лица также будут извещены о смене названия компании и номера расчетного счета. Соответствующая информация будет размещена на апрельском платежном документе.

В то же время компания запускает новый сайт, который уже в ближайшее время станет единым центром коммуникаций с миллионами потребителей по всей стране.

По всем вопросам, связанным со сменой названия регионального оператора по обращению с ТКО, можно обратиться в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: +7-845-225-64-90.