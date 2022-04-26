Региональный оператор по обращению с ТКО начал массовую проверку садовых товариществ, расположенных в правобережных районах Саратовской области. Специалисты компании сформировали перечень СНТ, выяснили земельные границы каждого из них, уточнили количество членов и т.д. Следующим шагом стала проверка на местности наличия контейнерных площадок. В настоящее время проверяются дачные товарищества в районе моста через Волгу у с. Пристанное.

В ряде случаев уже в ходе проверок ответственные лица в СНТ оформляют заявку на заключение договора, что свидетельствует о том, что дачники осведомлены о необходимости оформить договор на услугу по обращению с ТКО с региональным оператором, но по неизвестным причинам не направили заявку до посещения инспекторами.

«В этом году у нас регистрируется больше заявок от СНТ левобережных районов. Получив представления прокуратуры, а некоторые председатели и решение суда, дачники заранее готовятся к летнему сезону. По опыту прошлых лет, в тех СНТ, где обустроена контейнерная площадка и есть договор с регоператором, нет свалок отходов. Дачники Правобережья пока не так активны, поэтому мы проводим массовую проверку. Если тенденция до середины мая сохранится, и мы не увидим заявок для заключения договоров, результаты наших проверок будут переданы в надзорные органы для привлечение к ответственности председателей этих СНТ», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Для получения консультации по заключению договора на слугу по обращению с ТКО ответственные лица дачных товариществ могут обратиться по телефону: 8 (8452) 25-64-90. Кроме того, на официальном сайте компании https://64.citymatic.ru/ можно найти типовые формы договора на услугу, а также иные нормативные документы.