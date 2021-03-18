С начала года Арбитражные суды различных инстанций вынесли три решения в отношении филиалов ФГБУ «ЦЖКУ» минобороны России о взыскании долга за услугу по обращению с ТКО на общую сумму более 10 миллионов рублей. Помимо него учреждения минобороны дополнительно должны оплатить более 100 тысяч рублей судебных расходов.

Филиалы ФГБУ «ЦЖКУ» минобороны России обслуживают подведомственные учреждения и накопили задолженность за период с августа 2018 по июнь 2020 года. В итоге Регоператор обратился в суд для взыскания.

Предметом спора в суде стал порядок определения размера платы за услугу по обращению с ТКО. Учреждениям «ЦЖКУ» минобороны РФ было предложено рассчитать объемы оказанной услуги исходя из количества установленных на объектах контейнеров, их вместимости и частоты вывоза. Такие условия предлагаются Регоператором всем юридическим лицам, имеющим индивидуальные контейнерные площадки. Арбитражный и кассационный суды подтвердили справедливость данного способа расчета платы за коммунальную услугу.

— Учреждения минобороны – один из самых крупных и требовательных наших клиентов. Средняя плата за обращение с ТКО для юрлиц в Саратовской области менее 1,5 тысячи рублей в месяц, поэтому взыскание в судебном порядке задолженности в более чем в 10 миллионов рублей для нас очень значимо. Но еще важнее подтверждение справедливости и обоснованности наших действий. Мы взымаем плату только за реально вывезенные объемы ТКО и обращаем внимание всех юридических лиц, что закон един для всех, — подчеркнул директор Регоператора Михаил Андреев.

Для юридических лиц, имеющих собственные контейнерные площадки, Регоператор предлагает единую прозрачную систему коммерческого учета образованного ТКО. Вывоз образованных отходов производится в соответствии с требованиями СанПиНа. В настоящее время в судах рассматривается свыше 100 аналогичных исков Регоператора к предпринимателям, еще более 200 исков подготовлено к передаче.

Регоператор предлагает добровольно оплатить долги, не дожидаться решения суда, когда к взыску предъявляется не только сам долг, но и судебные расходы. Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться к специалистам Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.