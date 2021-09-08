Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» подготовили для передачи в суд пакеты документов на предпринимателей и юрлиц из четырех районов Саратовской области. Представители бизнеса Лысогорского, Красноармейского, Ершовского и Александрово-Гайского районов стали самыми злостными неплательщиками за услугу по обращению с ТКО по данным на 1 сентября 2021 года.



Выборка районов, по которым активизируется претензионная работа, основана на платежной дисциплине этой категории потребителей. Так, по зоне деятельности 2 (Правобережье) в суд передаются документы в отношении тех предпринимателей, кто ни разу не оплачивал услугу регионального оператора. По зоне деятельности 1 (Левобережье) в претензионный список попали представители бизнеса, которые не оплачивают услугу с начала текущего года.



-В целом собираемость платежей среди юрлиц и предпринимателей сейчас превышает 90%, однако еще остаются отдельные районы, где эта категория потребителей отказывается соблюдать закон. Прежде чем начать готовить документы для передачи в суд мы неоднократно напоминали злостным неплательщикам и требовали погасить задолженность, однако такой подход не оправдал себя. Теперь мы идем путем принудительного взыскания задолженности. В этом случае более 50 неплательщикам будет предъявлен к оплате не только основной долг, но и судебные издержки, пени, а также проценты за незаконное пользование денежными средствами. В случае добровольного погашения задолженности этих трат можно было бы избежать, но не в случае судебного разбирательства, — прокомментировал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.



Напомним, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны направить заявку регоператору для заключения договора на обращение с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с законодательством отсутствие договора не освобождает от обязанности оплаты услуги, в том числе при условии пользования контейнерными площадки общего пользования.



Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.