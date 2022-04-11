Региональный оператор по обращению с ТКО с 2020 года подал в арбитражный суд 40 заявлений на группу компаний «ФРИ ДОМ» в целях взыскания задолженности за оказанную коммунальную услугу. В настоящее время по 33 заявлениям уже вынесены положительные решения на сумму более чем 43 млн рублей, оплате подлежат также 600 тыс. рублей судебных расходов. Все решения уже вступили в законную силу. Остальные 7 дел сейчас находятся в стадии рассмотрения.

«Долгое время группа компаний «ФРИ ДОМ» была в лидерах по сумме задолженности за услугу по обращению с ТКО. Сейчас она не входит в десятку крупнейших должников, но, к сожалению, только благодаря судебным разбирательствам. В целом, это яркий пример большой компании, оплачивающей коммунальные долги только по решению суда. Более полумиллиона судебных издержек стали дополнительной суммой к оплате, а могли бы пойти на содержание и благоустройство дворов или тех же контейнерных площадок. Сейчас мы решаем вопрос о подаче исков к группе компаний за пользование чужими средствами, а это тоже может быть не малая сумма», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

С полным перечнем управляющих организаций Саратовской области, накопивших задолженность перед региональным оператором за услугу по обращению с ТКО, можно ознакомиться по ссылке https://64.citymatic.ru/dolgi-uk-tszh-zhsk.html.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.