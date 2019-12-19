Специалисты Регионального оператора в ноябре этого года подготовили 747 заявлений для взыскания долгов за услугу по обращению с ТКО через суд. По всем направленным документам вынесены судебные решения о взыскании долгов с собственников жилых помещений Саратова и Энгельса.

На сегодняшний день чуть более половины решений на общую сумму 1,5 млн рублей уже вступили в законную силу и документы переданы на исполнение в «Сбербанк» и судебным приставам по Саратовской области.

— Можно с уверенностью сказать, что предпринимаемые меры дают результат. С начала месяца по вынесенным приказам добровольно оплачено должником или списано с банковских карт более 350 тыс. рублей. При этом должник вынужден платить не только сам долг, но и судебные расходы по взысканию, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимость оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, имущества должника, а также запретом выезда из страны.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90 или в call-центр «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-07-17.