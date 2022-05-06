Инспекторская служба Саратовского филиала АО «Ситиматик» начала проводить выездные консультации по урегулированию условий оплаты дебиторской задолженности для малого бизнеса. В период пандемии именно эта категория предпринимателей в районах области стала самой уязвимой группой.

Консультации уже прошли в Аткарском, Красноармейском, Петровском, Калининском, Ртищевском, Татищевском, Воскресенском и Лысогорском районах. Работа велась с предпринимателями, которым в месяц начисляется менее 1,5 тыс. рублей за услугу по обращению с ТКО и которые не оплачивали ее более 1 года. Всего за три недели была отработана задолженность почти 300 предпринимателей. Во время консультаций специалисты регоператора разъясняли возможности и порядок погашения накопившейся задолженности, условия предоставления рассрочки платежей и гарантийных писем. В свою очередь представители малого бизнеса имели возможность уточнить расчётные единицы лицевого счета и инициировать внесение соответствующих изменений в договоры.

«Региональный оператор выступает на стороне малого бизнеса, который оказался подвержен колебаниям экономики больше всего. Понимаем, что судебная практика по взысканию долгов обширна, но это может только усугубить и без того нелегкую ситуацию. В интересах бизнеса не накапливать задолженность, а погасить ее в досудебном порядке. Но остаются «убежденные» должники, которые принципиально не оплачивают оказанную услугу. Например, при заключенном договоре ИП Астафурова из Красноармейска и ИП Вардумян из Аткарска утверждают, что их магазины общей площадью более 800 кв. метров и работающие в них сотрудники не производят мусора совсем. При таком подходе предпринимателей принудительное взыскание долгов – это единственный способ разрешения ситуации», — подчеркнул директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Для получения консультации по оформлению рассрочки платежей или урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке юридическим лицам и предпринимателям необходимо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90 или по адресу: г. Саратов, ул. Валовая, 2/10.