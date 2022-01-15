Саратовский филиал АО «Ситиматик» обращается к управляющим организациям с требованием расчистить подъездные пути к дворовым контейнерным площадкам и мусоропроводам.

«После прошедших снегопадов мы призываем УК и ТСЖ активно включиться и держать на контроле проезды к местам накопления ТКО. Это включает в себя расчистку пути к площадке и прилегающей территории от снега, контроль за отсутствием блокирующих проезд автомобилей. Из-за недобросовестного содержания придомовой территории мусоровозы не могут осуществить вывоз или на погрузку в сверхосложненных условиях уходит в 5-10 раз больше времени, что ведёт к срыву графика вывоза на маршруте. Наши экипажи оснащены шанцевым инструментом, но это не даёт нерадивым УК права игнорировать свои обязанности и «ждать весны», когда проблема со снегом решится сама собой. Поэтому каждый такой случай будет фиксироваться с целью проведения муниципального и жилищного надзора и привлечения руководитель УК к ответственности», — заявил директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросу работы мусоровывозящих организаций жители области могут обратиться в контакт-центр Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.