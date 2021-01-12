В субботу, 9 января, на маршруты выведено более 350 единиц спецтехники. Из-за снегопада на работу в усиленном режиме перешли мусоровывозящие компании, которые вывели на маршруты весь парк спецтехники. Контроль за соблюдением графиков движения и маршрутами мусоровозов осуществляется логистами Регоператора по данным ГЛОНАС. В полном соответствии с графиками идет транспортирование ТКО с мусороперегрузочных станций на мусоросортировочные комплексы в Энгельсе и Балаково. Обработка ТКО на мусоросорировочных комплексах идет в штатном режиме. Отрасль обращения с ТКО работает стабильно, снегопад осложнил работу по транспортирове ТКО, но не повлиял на стабильность оказания коммунальной услуги.

В то же время, появились затруднения с доступом к отдельным контейнерным площадкам, которые оказались завалены снегом в Саратове, Вольском и Дергачевском районах.

— В Дергачевском районе не проехали в два села из-за переметов, их сейчас расчищают. В Саратове и Вольске заблокированы несколько контейнерных площадок при расчистке дорог грейдерами. Контейнер с мусором весит более 300 килограмм, и два человека экипажа мусоровоза физически не смогут перенести контейнер через снежный навал, — сообщил замдиректора Регоператора Алексей Синтин.

Сообщения о заблокированных контейнерных площадках оперативно передаются в администрации районов для организации расчистки. Чаще всего задача расчистить подходы к контейнерным площадкам лежит на управляющих компаниях, обязанных содержать свои контейнерные площадки в надлежащем состоянии.