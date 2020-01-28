Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО напоминает о недопустимости неправомерного завышения стоимости коммунальной услуги управляющими организациями.

С января 2020 года услуга по обращению с ТКО стала дешевле на 5,4 процента. Стоимость услуги для жителей Саратова, Энгельса и Балаково составляет 3,55 рубля с квадратного метра в многоквартирных домах.

В случае, если управляющая организация в платежках за январь укажет тарифа в размере 3,75 рубля с квадратного метра, необходимо обратиться в УК за перерасчетом или с жалобой в Госжилинспекцию.

-В рамках долгосрочного тарифного регулирования происходит плановое снижение стоимости услуги по обращению с ТКО в Зоне деятельности I. С января 2019 года уже был снижен тариф на обращение с ТКО на четыре процента. Теперь снижение составило еще 5,4 процента. В прошлом году надзорными органами было выявлено множество случаев завышения тарифов на нашу услугу, были случаи дисквалификации руководителей управляющих организаций по итогам проверок. Просим жителей внимательно изучать платежные документы и обращаться в надзорные органы в случае подобных нарушений, — заявил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Напомним, что с 1 января 2020 года по Зоне деятельности I Регоператора произошло уменьшение тарифа с 562,62 рубля до 532,03 рубля за кубометр. В основе снижения платы и тарифного регулирования заложены экономическая эффективность работы системы концессионных мусороперерабатывающих предприятий, построенных АО «Управление отходами» в Саратовской области. Также снижение тарифа обусловлено освобождением от НДС региональных операторов по ряду затрат, включенных в тариф.