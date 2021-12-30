Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» и подрядных мусоровывозящих организаций приступили к расстановке сеток для ПЭТ-бутылок на территории Саратова. Первая партия сеток была установлена в районе СХИ на улицах Навашина, Технической, Высокой, Посадского и других.

«Мы подготовились к Новому году и выполняем обещание по установке сеток на площадках общего пользования. Всего в течение месяца будет размещено 300 новых сеток в нескольких районах города и жители смогут ими воспользоваться уже в праздничные дни. В новом году мы продолжим развивать раздельный сбор отходов и, надеемся, что саратовцы позитивно и активно откликнутся на данные изменения», — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что Саратовский регоператор АО «Ситиматик» активно развивает систему раздельного сбора ТКО на территории региона. Контейнеры для РСО установлены на территории Волжского района Саратова и в микрорайоне Шурова Гора в Энгельсе. Также в канун Нового года в Энгельсе открылся первый экопункт под брендом «Вторматик», в котором можно сдать некоторые виды вторсырья и получить за них денежное вознаграждение.