Директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев в канун новогодних праздников встретился с руководителями подрядных мусоровывозящих компаний. На совещании обсуждались итоги работы в 2021 году, планы на 2022 год и особенности вывоза ТКО в новогодние праздники.

Представители компаний-подрядчиков заверили, что в период праздников будет жестко соблюдаться график вывоза, при необходимости будут проведены дополнительные проезды по маршрутам для сбора всего образовавшегося объема ТКО.

В праздничные дни на маршрутах будет работать не менее 400 единиц спецтехники, которые обеспечат вывоз ТКО с более 17,5 тысячи контейнерных площадок. В усиленном режиме продолжат работу мусороперегрузочные станции и полигоны, продолжится обработка отходов на комплексах АО «Ситиматик» в Энгельсе и Балакове.

«Новый год для нашей отрасли – это период активной работы. В праздничных приготовлениях кратно увеличивается объем образуемых отходов, которые требуют оперативного вывоза. Пока жители области отдыхают, мы усиливаем свою работу и обеспечиваем коммунальной услугой всех потребителей», — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что в праздничной суете некоторые автомобилисты могут создавать помехи для вывоза мусора, если припаркуются у контейнерной площадки или в узком проезде к месту накопления ТКО. Просим автолюбителей не создавать помех для оказания коммунальной услуги и парковаться только в предусмотренных для этого местах. В случае нарушения правил парковки могут быть сорваны графики вывоза ТКО, а самого нарушителя привлекут к административной ответственности.