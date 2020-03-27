Региональный оператор Саратовской области продолжит работу, как предприятие коммунальной сферы, ведущее непрерывную деятельность. Несмотря на нерабочую неделю и принятие мер по противодействию распространения нового коронавируса, вывоз ТКО и его обработка на объектах коммунальной инфраструктуры приостанавливаться не будет.

— Мы ожидаем увеличение объемов ТКО на площадках общего пользования в связи с соблюдением мер по недопущению распространения вируса и режимом самоизоляции ряда граждан. Мусоровывозящие компании проводят работы по усилению транспортной и логистической составляющей. Необходимо следовать указаниям врачей и органов власти, которые направлены на улучшение эпидемиологической ситуации в регионе. Для взаимодействия с нами существует ряд дистанционных сервисов, которые сейчас должны рассматриваться как приоритетные, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что Регоператор перешел на дистанционную работу с потребителями с 24 марта. При этом работа мусороперерабатывающих комплексов и перегрузочных станций АО «Управление отходами» ведется в штатном режиме с соблюдением всех требований безопасности для сотрудников в период негативной эпидемиологической ситуации.

Оплатить услуги, а также подать необходимые заявления при наличии лицевого счета можно через личный кабинет или онлайн-приемную для абонентов Регоператора на сайте саррц.рф или по электронной почте tko@sarrc.ru. Оплату услуг можно также произвести через портал платежцентр.рф. Напомним, что при онлайн-оплате данными способами комиссия отсутствует.

По вопросам о работе системы обращения с ТКО, оказанию услуг мусоровывозящими компаниями, заключению договоров с юридическими лицами, можно обратиться в контакт-центр Регионального оператора по телефону: 8 800 222-64-90. Звонок по данному номеру является бесплатным. По вопросам начислений для физических лиц действует горячая линия «Городского расчетного центра» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Также на сайте саррц.рф можно заказать обратный звонок или написать в чат оператору.

Представители юридических лиц и предпринимательского сообщества могут подать заявку через сайт regoperator.org.

Также по вопросам оперативной работы мусоровывозящих компаний пользователи социальной сети «ВК» могут написать сообщение на странице Регоператора https://vk.com/regoperator.