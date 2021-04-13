Региональный оператор Саратовской области – филиал АО «Управление отходами» обратился в адрес Правительства Саратовской области, областной Думы и Торгово-промышленной палаты региона с просьбой ускоренно принять новый приказ об установлении нормативов накопления ТКО, позволяющий не повышать плату за обращение с твердыми коммунальными отходами для некоторых категорий потребителей.

Решением суда от 29.03.2021 года был отменен приказ Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области № 134, в котором содержались актуальные нормативы накопления ТКО и дифференцированные понижающие нормативы накопления ТКО для продовольственных, специализированных и промтоварных магазинов.

После отмены приказа № 134 автоматически вступил в силу ранее действующий приказ Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области № 47 от 05.02.2018 года, в котором дифференциация отсутствует. Возврат к расчету платы за услугу по обращению с ТКО по данному приказу ведет к росту платы для более 3 300 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, не обоснованному фактическим объемом мусорообразования.

— Знаю, что работа над новым нормативным документом в областном Минприроды идёт активно, сейчас идет процесс согласования. В самое ближайшее время мы ожидаем нового приказа, определяющего справедливые, не осложняющие положение бизнеса нормативы для корректного расчета платы за оказываемую коммунальную услугу, – заявил директор регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Напомним, что вопрос установления нормативов накопления ТКО отнесен к полномочиям органов власти субъекта РФ. Расчет конечной платы за услугу по обращению с ТКО региональные операторы осуществляют на основании установленных тарифов на единую услугу по обращению с ТКО и утвержденных приказами органов исполнительной власти нормативов накопления ТКО для отдельных категорий потребителей.

По всем интересующим и уточняющим вопросам, в том числе о начислении платы за коммунальную услугу, представители юрлиц и индивидуальные предприниматели могут обратиться в контакт-центр регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.