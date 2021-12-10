Саратовский регоператор АО «Ситиматик» берет на контроль каждое обращение по вопросу недоставки платежного документа за услугу по обращению с ТКО. В период начисления пени и действия поощрительной акции «Оплата долга без пени» своевременная доставка и оплата услуги может существенно повлиять на сумму задолженности потребителя.

Напомним, что отследить правильность и своевременность начислений за услугу по обращению с ТКО, учет внесенной за нее платы можно в личном кабинете на сайте саррц.рф. Там же предусмотрена возможность внесения изменений в лицевой счет потребителя.

— Мы инициировали адресную проверку всех поступивших обращений по доставке платежных документов. Для более детального анализа просим всех потребителей, кто не получил платежки за ноябрь или более ранние периоды, обращаться в контакт-центр регоператора и передать информацию нашим специалистам, — заявил директор регоператора Михаил Андреев.

С начала деятельности работы Саратовского регоператора функции начисления ежемесячных платежей за услугу по обращению с ТКО собственникам квартир и индивидуальных жилых домов, а также доставки платежных документов выполняет подрядчик — ООО «СарРЦ». Обо всех случаях недоставки квитанций, для оперативной отработки и установления причин, регоператор призывает сообщать в контакт-центр по телефону: 8 (8452) 25-64-90.