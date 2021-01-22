Региональный оператор Саратовской области напоминает о недопустимости завышения стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО со стороны управляющих организаций. С 1 января 2021 года тариф на услугу в Зоне деятельности I снизился на девять процентов. Изменения коснутся, в том числе, жителей крупнейших городов региона: Саратова, Энгельса и Балакова.

Регоператор просит жителей, оплачивающих обращение с ТКО своей управляющей организации внимательно изучить платежный документ. Начисления из расчета «на квадратный метр» жилого помещения должны составлять 3,22 рубля в городах с населением от 100 тысяч человек. В случае указания в платежном документе тарифа в размере 3,55 рубля за квадратный метр, жителям необходимо обратиться в управляющую организацию за перерасчетом или с жалобой в Госжилинспекцию.

— Плановое ежегодное снижение стоимости услуги Регоператора предусмотрено долгосрочным тарифным регулированием. При этом каждый год мы наблюдаем, как та или иная управляющая компания «забывает» указать новый тариф. В случае поступления информации в наш адрес, мы оперативно передаем её в надзорные органы и просим жителей поступать также, – рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что с 1 января 2020 года по Зоне деятельности I Регоператора произошло уменьшение тарифа с 532,03 рубля до 482,94 рубля за кубометр.