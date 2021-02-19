Специалисты инспекторской службы Регионального оператора обследовали объекты предпринимательской деятельности в Аркадакском и Балашовском районах. В результате проверки было выявлено 32 уклониста от заключения договора на услугу по обращению с ТКО. Большинство выявленных нарушителей – небольшие магазины и кафе. В отношении всех них были составлены акты для последующих начислений.

— За последнюю неделю наши инспекторы проверили более 100 объектов. Помимо выявления нарушителей инспекторы проверяли соответствие реального объема образования отходов условиям договора. В некоторых случаях были оформлены изменения по периодичности вывоза и местам накопления. Наша задача – стопроцентный охват услугой предпринимателей, чтобы исключить нелегальное обращение с ТКО, когда бизнесмены подбрасывают свои отходы на площадки общего пользования. В итоге платят за них жители. В рейдах нам помогают сотрудники районных администраций, которые также заинтересованы в легальном обращении с отходами и благоприятной экологической обстановке, — рассказал директор Регоператор Михаил Андреев.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми, юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить Регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

Скачать пакет документов для подачи заявки на заключение договора можно на сайте. Дополнительную информацию о способах заключения договора юридические лица и предприниматели могут получить в контакт-центре Регоператора по телефону: +7-845-225-64-90.