Саратовский регоператор АО «Ситиматик» проверит качество доставки платежных документов потребителям – жителям многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Проверка инициирована обращениями граждан в контакт-центр регоператора. Прежде всего обследования пройдут по тем адресам, откуда поступили жалобы – Энгельс, Хвалынск, Красноармейск и ряд других населенных пунктов. Выборочно также будут проверены малые населенные пункты.

В ходе контрольных рейдов инспекторы регоператора проведут обходы по улицам, опросы местных жителей, чтобы установить периодичность поступления платежных документов, выявить, при наличии, задержки в доставке и иные потенциальные нарушения.

«Мы внимательно относимся к платежной дисциплине потребителей и считаем недопустимым факт, когда сознательные граждане обращаются по поводу невозможности оплатить услугу вовремя из-за недоставленного платежного документа. Для этого было дано поручение обойти все адреса, откуда нам поступали подобные сигналы. Наши инспекторы выявят причины некорректной доставки, после чего будет проведена работа с подрядчиком. Надеемся, что подобная мера позволит оперативно разрешить данный вопрос и исключить некачественную работу по этому направлению в будущем», — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что помимо бумажной версии платежного документа, жители могут оформить его электронный вариант. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете оператора начислений за услугу по обращению с ТКО на сайте саррц.рф. Посредством личного кабинета можно контролировать начисления и оплату, не дожидаясь доставки платежки на бумаге. Дистанционные способы взаимодействия являются наиболее безопасными в период распространения вирусных инфекций и позволяют решить абсолютное большинство вопросов не выходя из дома.