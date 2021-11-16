Саратовский регоператор АО «Ситиматик» проводит активную работу по взысканию судебной задолженности с потребителей-физических лиц. В начале ноября должники получили платежные документы с начисленными пени. При этом в адрес контакт-центра регоператора увеличилось количество обращений о недоставке платежных документов, в том числе от дисциплинированных плательщиков.

Информируем потребителей, что платежные документы для оплаты услуги регоператора по обращению с ТКО изготавливаются и отправляются подрядной организацией ООО «СарРЦ» в соответствии с заключенным договором. При несвоевременной или некорректной доставке платежного документа просим незамедлительно сообщать об этом в контакт-центр регоператора. По каждому такому случаю будет проведена отдельная проверка.

Напоминаем, что отследить начисления и оплату, сформировать платежный документ, потребители могут в личном кабинете на сайте саррц.рф. Там же можно оплатить услугу по обращению с ТКО. Данные для входа и регистрации кабинета указаны на самом платежном документе.

Кроме того, оплатить услугу дистанционно можно через онлайн-банки, ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) и на сайте платежцентр.рф. Потребители, оплачивающие услугу в составе общего платежного документа от управляющей организации, могут воспользоваться теми же способами оплаты, что используют обычно.