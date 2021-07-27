Жаркий июль не сказался на работе Саратовского регоператора АО «Ситиматик» с должниками за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. За этот месяц было вынесено более 10 тысяч судебных приказов в отношении потребителей, которые накопили задолженность и не предпринимали шагов для ее погашения. В суд для взыскания передавались суммы от четырех до 46 тысяч рублей.

География проживания должников также достаточно широкая: Балаковский, Вольский, Ершовский, Марксовский и ряд других районов Левобережья. Общая сумма задолженности потребителей по судебным приказам, вынесенным в июле, составила почти 50 миллионов рублей.

Специалисты Саратовского регоператора отмечают, что есть случаи, когда человек оплачивает задолженность после получения досудебной претензии. Однако на момент подготовки документов для передачи в суд средства еще не поступили в адрес регоператора, судебное производство продолжается, приказ о взыскании задолженности судом выносится и деньги списываются со счета «должника».

В таких ситуациях на счете абонента возникает переплата за услугу по обращению с ТКО, и излишне уплаченные деньги можно вернуть. Для этого в адрес регоператора нужно направить заявление о возврате денежных средств. Если такое заявление не поступает, то они остаются на личном счете абонента в счет дальнейших платежей за услугу.

— Большая часть жителей области добросовестно и своевременно оплачивает коммунальные услуги. Это единственно верная и правильная позиция. К сожалению, остаются и те, кто категорически отказывается оплачивать потребленные ресурсы и оказанные услуги. Мы же всегда идем на встречу жителям, уведомляем письмами о сумме долга, буквально уговариваем оплатить услугу в очном общении. Многие прислушиваются, предоставляют документы для перерасчета, если кто-то из домочадцев уезжал, пишут заявления на рассрочку. Но есть и те, кто занимает категоричную позицию, и в их отношении нам приходится оформлять судебные приказы. Взыскание долгов – это наша обязанность как регулируемой государством организации. Мы не вправе игнорировать задолженность и исполняем требования законодательства, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Для уточнения информации о способах погашения задолженности и порядке предоставления рассрочки жители могут обратиться в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: +7-845-225-64-90.