В адрес Саратовского регоператора АО «Ситиматик» участились обращения по поводу замены и установки контейнеров на вновь образованные контейнерные площадки. При этом даже самостоятельно образующие площадки управляющие организации в целях собственной экономии считают установку контейнеров обязанностью регоператора.

Фактически, установку контейнеров вправе обеспечить собственники площадок: муниципалитеты и управляющие организации; мусоровывозящие организации и регоператор в размере не более 1% от валовой годовой выручки, при условии включения данных расходов в тариф. При этом право регоператора на установку контейнеров не является обязанностью, что было прямо подтверждено Арбитражным судом Поволжского округа.

— Мы регулярно сталкиваемся с обращениями от достаточно обеспеченных УК, которые требуют поставить им контейнеры, при этом они сами могут их закупить и установить в нужном количестве в рамках содержания жилья. Со своей стороны и стороны подрядчиков за 3 года работы мы уже установили более 25 тысяч контейнеров. Мы продолжим их ставить, но, в первую очередь, в частном секторе, где нет управляющих организаций способных организовать самостоятельную закупку. Важно, чтобы все участники системы обращения с ТКО четко знали свои права и обязанности и не пытались переложить их на других, — заявил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросам вывоза ТКО с контейнерных площадок жители Саратовской области могу обратиться в контакт-центр регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.