Подрядчики Регионального оператора по обращению с ТКО работают над зачисткой мест накопления отходов в крупнейших городах Саратовской области. Во исполнение ранее достигнутых договоренностей между генеральным директором АО «Управление отходами» и Председателем Правительства региона с улиц Саратова уже вывезено более 2,5 тысячи кубометров древесно-растительных отходов.

Наибольший объем, более тысячи кубометров растительных отходов, был вывезен силами ООО «Транссервис» с территории Октябрьского района. Уже произведена дозачистка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории в Волжском — 164 кубометров и Ленинском — 663 кубометров районах областного центра.

С мест накопления отходов в Кировском и Фрунзенском районах, где работает ООО «Ситиматик» вывезено уже 650 кубометров древесных отходов, работа в настоящее время продолжается. В Заводском районе, где зафиксировано наибольшее количество древесно-кустарниковых навалов, усиливает работы по их вывозу МУП «Дорожник Заводского района».

Также с конца прошлой недели ведется зачистка площадок в Энгельсе и Балакове.

— Контроль за исполнением ранее достигнутых договоренностей ведется ежедневно, и темп, с которым работают мусоровывозящие компании для нас станет «лакмусовой бумажкой» оперативности и качества их работы. Все согласованные и переданные нам из районных администраций перечни контейнерных площадок для зачистки направляются нашим подрядчикам в работу в тот же день, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Параллельно с вывозом растительных отходов Региональный оператор проводит оценку состояния контейнерных площадок в Саратове и регулярно фиксирует их неудовлетворительное состояние. В соответствии с действующим жилищным законодательством, содержание мест накопления, в том числе уборка, возведение ограждений и тому подобное, входит в обязанности собственника земельного участка. Регоператором фиксируются факты бездействия управляющих организаций, которые игнорируют свои обязанности, прямо закрепленные в Постановлении Правительства РФ и уклоняется от содержания площадок.