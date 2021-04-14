По инициативе регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» в региональной Торгово-промышленной палате состоялось совещание по вопросу отмены Приказа №134 Министерства природных ресурсов региона. В мероприятии приняли участие депутаты Саратовской областной думы, представители областной прокуратуры, директор регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев, предприниматели.

Отмененный решением суда приказ предусматривал нормативы накопления ТКО и дифференцированные понижающие нормативы накопления для продовольственных, специализированных и промтоварных магазинов. Учитывалась также численность населенного пункта, где располагаются объекты малого бизнеса.

Участники совещания отметили, что региональный оператор первым выступил на стороне малого бизнеса и положительно оценили его заинтересованность в установлении справедливых нормативов накопления ТКО. По мнению участников мероприятия, привлечение к решению проблемы, которая касается более трех тысяч предпринимателей, всех заинтересованных сторон и органов власти позволит ускорить ее разрешение.

Представители областного Минприроды в свою очередь рассказали, что сейчас уже ведется активная работа в принятии временного нормативного документа, который позволит регоператору производить расчет коммунальной услуги для малого бизнеса без резкого повышения платы.

— Мы незамедлительно оповестили правительство области, областную Думу и ТПП о серьезности проблемы, связанной с отменой 134-го приказа. Торгово-промышленная палата очень быстро отреагировала, все коллеги внимательно отнеслись к данному вопросу и высказали конструктивные предложения по формированию новых нормативов. Именно совместное обсуждение позволило нам найти необходимые решения и составить некоторое подобие «дорожной карты». Надеемся, что благодаря столь оперативной и слаженной работе представители малого бизнеса в кратчайшие сроки получат справедливые и не осложняющее ведение бизнеса нормативы, – заявил директор регоператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

В своей деятельности АО «Управление отходами» руководствуется исключительно действующим законодательством и подзаконными актами. Поэтому по итогам мероприятия в ТПП региональный оператор уже подготовил письмо в адрес прокуратуры Саратовской области, в котором просит дать разъяснения, какие нормативы следует применять в период до установления временных нормативов.

Напомним, решением суда от 29.03.2021 года был отменен приказ Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области № 134, в котором содержались актуальные нормативы накопления ТКО и дифференцированные понижающие нормативы накопления ТКО для продовольственных, специализированных и промтоварных магазинов. После отмены приказа № 134 автоматически вступил в силу ранее действующий приказ № 47 от 05.02.2018 года, в котором дифференциация отсутствует. Возврат к расчету платы за услугу по обращению с ТКО по данному приказу ведет к росту платы для более 3 300 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, не обоснованному фактическим объемом мусорообразования.