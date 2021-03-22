Региональный оператор Саратовской области – филиал АО «Управление отходами» совместно с региональным Управлением Федеральной службы судебных приставов провели первый рейд по взысканию задолженности с потребителей за услугу по обращению с ТКО.

В ходе мероприятия на прошедшей неделе специалисты посетили признанных судебными решениями должников из категории юридических лиц. Крупнейшим из них стало ООО «Рациональ», имеющее множество продовольственных магазинов в Саратове.

Данное юрлицо задолжало по исполнительному листу более 250 тысяч рублей и в срок не исполнило требование. В результате судебный пристав-исполнитель наложил арест на оргтехнику на сумму 170 тысяч рублей. Имущество оставлено должнику на ответственное хранение без права пользования ею до полного погашения задолженности.

— Взаимодействие со службой судебных приставов для нас новый этап в работе с неплательщиками. Совместные рейды по должникам теперь войдут в постоянную практику и будут касаться не только юридических лиц и предпринимателей, но и физических лиц, чья задолженность признана судом. Приставы-исполнители будут накладывать арест на движимое и недвижимое имущество неплательщика до полного погашения задолженности. Поэтому не стоит доводить ситуацию до крайности, а выбрать способ мирного урегулирования, — рассказал директор регоператора Саратовской области – замгенерального директора АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Общая сумма задолженности за услугу по обращению с ТКО представителей бизнеса Саратовской области, по данным на 1 марта, составила почти 173,5 миллиона рублей. Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО – филиала АО «Управление отходами» по телефону: +7-845-225-64-90.