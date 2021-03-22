Региональный оператор Саратовской области – филиал АО «Управление отходами» совместно с региональным Управлением Федеральной службы судебных приставов провели первый рейд по взысканию задолженности с потребителей за услугу по обращению с ТКО.

В ходе мероприятия на прошедшей неделе специалисты посетили признанных судебными решениями должников из категории юридических лиц. Крупнейшим из них стало ООО «Рациональ», имеющее множество продовольственных магазинов в Саратове.

Данное юрлицо задолжало по исполнительному листу более 250 тысяч рублей и в срок не исполнило требование. В результате судебный пристав-исполнитель наложил арест на оргтехнику на сумму 170 тысяч рублей. Имущество оставлено должнику на ответственное хранение без права пользования ею до полного погашения задолженности.

Взаимодействие со службой судебных приставов для нас новый этап в работе с неплательщиками. Совместные рейды по должникам теперь войдут в постоянную практику и будут касаться не только юридических лиц и предпринимателей, но и физических лиц, чья задолженность признана судом. Приставы-исполнители будут накладывать арест на движимое и недвижимое имущество неплательщика до полного погашения задолженности. Поэтому не стоит доводить ситуацию до крайности, а выбрать способ мирного урегулирования, — рассказал директор регоператора Саратовской области – замгенерального директора АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Общая сумма задолженности за услугу по обращению с ТКО представителей бизнеса Саратовской области, по данным на 1 марта, составила почти 173,5 миллиона рублей. Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО – филиала АО «Управление отходами» по телефону: +7-845-225-64-90.

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