Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области установил тарифы на обращение с ТКО на 2021 год для предприятий и организаций, осуществляющих обработку, захоронение и обращение с ТКО. Соответствующие постановления опубликованы официальным публикатором нормативно-правовых актов Саратовской области.

В соответствии с постановлением КГРТ Саратовской области от 18 декабря, снижена стоимость обработки ТКО на концессионных объектах АО «Управление отходами» с 241,57 рубля за кубический метр до 220,36 рубля за кубический метр без учета НДС, или на 8,8 процента.

Снижение стоимости обработки ТКО является ежегодным и плановым процессом, предусмотренным долгосрочным тарифным регулированием. АО «Управление отходами» в соответствии с концессионными соглашениями построило и передало в собственность Саратовской области два мусоросортировочных комплекса, два современных экологически безопасных полигона захоронения ТКО и сеть мусороперегрузочных станций. Возврат первоначально привлеченных инвестиций в строительство указанных объектов осуществляется за счет регулируемой деятельности и установленного тарифа, при возврате инвестиций снижается тариф. Региональный оператор Саратовской области обеспечил плановую загрузку указанных объектов, благодаря чему происходит ежегодное снижение тарифа на обработку и захоронение ТКО.

В соответствии с постановлением КГРТ Саратовской области от 18 декабря, снижен единый тариф регионального оператора Саратовской области в зоне деятельности 1. С учетом уровня инфляции, снижение составило девять процентов, или с 532,03 до 482,94 рубля за кубический метр ТКО. Напомним, в зоне деятельности I регионального оператора обработка и захоронение ТКО осуществляется на концессионных предприятиях АО «Управление отходами». Снижение тарифов на обработку и захоронение приводит к последовательному снижению и единого тарифа регионального оператора в зоне деятельности I. Первоначально установленный единый тариф регионального оператора в зоне деятельности I в августе 2018 года составлял 586,07 рубля за кубический метр, и ежегодно снижался. Основными условиями планового снижения тарифа являются обеспечение исполнения территориальной схемы обращения с отходами Саратовской области и платежная дисциплина потребителей.

В соответствии с постановлением КГРТ от 18 декабря, предусмотрено повышение единого тарифа регионального оператора Саратовской области в зоне деятельности 2. С 1 июля тариф повышается на 3,9 процента с 402,46 рубля за кубический метр до 418,11 рубля за кубический метр.